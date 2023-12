El cuarto debate de aspirantes republicanos para las elecciones presidenciales de EE.UU. inició este miércoles con un cruce de declaraciones entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley sobre la legalidad de tratamientos de cambio de género en menores de edad.

DeSantis fue el primero en recibir el turno de palabra y cargó directamente contra la también exembajadora de EE.UU. ante la ONU alegando que ésta “se opone” a legislar contra la posibilidad de que menores de 18 años puedan recibir cirugías o tratamientos hormonales con el objetivo de cambiar de sexo.

“Propuse un proyecto de ley en Florida para detener la mutilación de género y ella se opone a ello (...) Si no estás dispuesta a defender a los niños. Si no estás dispuesta a levantarte y decir que está mal mutilar a esos niños, entonces no vas a luchar por la gente de tu país”, sentenció el gobernador de Florida.

La réplica llegó inmediatamente por parte de Haley, que aseguró que “nunca” dijo oponerse a ese proyecto de ley sino que consideraba que “no iba lo suficientemente lejos” porque, “aparte de involucrar a las escuelas, no contemplaba la palabra de los padres”.

La ley propuesta por DeSantis en Florida busca limitar que se utilicen fondos públicos en tratamientos u operaciones de transición de género, prohibiendo procedimientos médicos en menores que utilicen un seguro de salud o instalaciones de hospitales y universidades que se financien públicamente.

El cuarto debate -tras los celebrados en Wisconsin, Florida y California- ofrece una de las últimas oportunidades para que Ron DeSantis y Nikki Haley se presenten ante una audiencia nacional como la alternativa para los votantes republicanos que rechacen la candidatura de Donald Trump, quien se enfrenta a 91 cargos por delitos graves.

El resto de candidatos son el empresario tecnológico Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie.

Por su parte, Trump, que lidera con solvencia la nominación republicana a seis semanas de que arranque oficialmente la carrera hacia la Casa Blanca con los caucus (asamblea de electores) de Iowa, rechazó asistir nuevamente y tiene programado hoy mismo un acto de recaudación de fondos en el estado de Florida.

El cuarto debate republicano comenzó a las 19:00 hora local (1:00 GMT del jueves) desde el Frank Moody Music Building de la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, se prolongará durante dos horas y está moderado por las periodistas Megyn Kelly y Elizabeth Vargas, del canal NewsNation, así como por Eliana Johnson, redactora jefe del medio digital Washington Free Beacon