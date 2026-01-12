Cuba después de Venezuela: ¿Qué significa el ultimátum de Trump a la isla y el peso de Rusia como aliado clave de la dictadura?

Escucha la noticia
Donald Trump elevó la presión el domingo sobre Cuba, ocho días después de la captura de Nicolás Maduro, al advertir que la isla ya no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela y que el régimen enfrenta una decisión urgente: alcanzar un acuerdo con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde”. El mensaje del presidente estadounidense, lanzado en el contexto del colapso del chavismo y del posible quiebre del eje Caracas–La Habana, coloca a Cuba en el centro del nuevo tablero geopolítico regional y anticipa una fase de mayor asfixia económica y tensión política para una dictadura que, sin el respaldo energético de Caracas, atraviesa su momento más frágil en décadas. ¿Podríamos ver en la isla una acción militar similar a la ocurrida en Venezuela? ¿Cómo reaccionará Rusia, aliado clave del castrismo?