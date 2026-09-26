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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa desde el nuevo helipuerto del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de la prensa desde el nuevo helipuerto del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/Samuel Corum)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que cree que habrá “un acuerdo” con Cuba y que no será “necesaria” una intervención militar en la isla.

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