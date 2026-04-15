Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Pentágono visto desde arriba en Washington, D.C., el 14 de febrero de 2022. (Stefani Reynolds / AFP)
El Pentágono visto desde arriba en Washington, D.C., el 14 de febrero de 2022. (Stefani Reynolds / AFP)
/ STEFANI REYNOLDS
Por Agencia EFE

El Pentágono estaría intensificando sus planes de intervención militar en Cuba, de acuerdo con medios locales, aunque el departamento de Guerra llamó a no especular.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.