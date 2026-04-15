El Pentágono estaría intensificando sus planes de intervención militar en Cuba, de acuerdo con medios locales, aunque el departamento de Guerra llamó a no especular.

De acuerdo con funcionarios citados bajo condición de anonimato por el rotativo USA Today, el Pentágono estaría afinando planes sobre Cuba a la espera de órdenes directas del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Departamento de Guerra respondió a EFE que no especularía sobre “escenarios hipotéticos” y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y “permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente”.

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos, que se intensificaron en enero, tuvieron un nuevo repunte esta semana cuando el canciller de La Habana, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de intimidar a quienes tratan de comerciar con la isla y defendió el derecho del país caribeño a importar combustibles.

Trump endureció la presión contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en enero bloqueando el envío de crudo venezolano desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El bloqueo petrolero estadounidense de los últimos tres meses ha venido además a agravar una crisis estructural que la isla viene padeciendo desde hace más de seis años. La economía del país se ha contraído un 15 % entre 2020 y 2025.

VIDEO RECOMENDADO

Naciones Unidas propuso un plan de emergencia para Cuba que incluye el monitoreo del uso de combustible, en medio de las conversaciones con Estados Unidos para permitir importaciones de energía destinada a servicios humanitarios, informó el miércoles 25 de marzo un funcionario de la ONU. (AFP)

SOBRE EL AUTOR