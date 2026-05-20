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El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navegando en el Mar Arábigo, el 3 de mayo de 2026. (Armada de los Estados Unidos / AFP)
El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navegando en el Mar Arábigo, el 3 de mayo de 2026. (Armada de los Estados Unidos / AFP)
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Por Agencia EFE

El Ejército de los Estados Unidos informó este miércoles que su portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque han sido desplegados en el Caribe, un anuncio que coincide con un endurecimiento de la campaña de presión del Gobierno de Donald Trump sobre Cuba.

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