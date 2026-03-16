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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Annabelle GORDON / Juan BARRETO / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Annabelle GORDON / Juan BARRETO / AFP)
Por Agencia EFE

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado la posibilidad de que el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder en el marco de contactos entre funcionarios de ambos países sobre el futuro de la isla, de acuerdo con The New York Times.

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