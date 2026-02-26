Escuchar
Embarcaciones en un muelle en La Habana, Cuba, el 26 de febrero de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
Por Agencia EFE

Al menos uno de los cuatro muertos y uno de los seis heridos en el buque de Florida detenido por Cuba en un operativo eran ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto podrían ser residentes legales permanentes, según informó un funcionario estadounidense.

