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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una reunión en el marco de la Cumbre de la OTAN en Ankara, el 7 de julio de 2026. (Yves Herman / POOL / AFP)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una reunión en el marco de la Cumbre de la OTAN en Ankara, el 7 de julio de 2026. (Yves Herman / POOL / AFP)
/ YVES HERMAN
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este sábado que el Gobierno del presidente Donald Trumpseguirá utilizando” todas las herramientas a su alcance para hacer frente a las amenazas de seguridad que plantea el régimen en Cuba, como para impulsar reformas económicas y políticas.

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