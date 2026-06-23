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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una rueda de prensa en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. (EFE/EPA/YOAN VALAT)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asiste a una rueda de prensa en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. (EFE/EPA/YOAN VALAT)
/ YOAN VALAT
Por Agencia EFE

Estados Unidos sancionó este martes a cinco entidades estatales cubanas, tres de ellas vinculadas al conglomerado militar empresarial Gaesa y dos relacionadas con minería y metalúrgica, además de señalar a la esposa de uno de los hijos del expresidente Raúl Castro.

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