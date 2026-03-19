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El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), en Doral, Florida, el 5 de marzo de 2026. (Eva Marie UZCATEGUI / AFP)
El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), en Doral, Florida, el 5 de marzo de 2026. (Eva Marie UZCATEGUI / AFP)
/ EVA MARIE UZCATEGUI
Por Agencia EFE

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, aseguró este jueves ante el Congreso que el Ejército estadounidense no se encuentra en preparativos para una toma de Cuba.

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