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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, frente al ala oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de abril de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, frente al ala oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 22 de abril de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
/ WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de “los adversarios” de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

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