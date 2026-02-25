Escuchar
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Aeropuerto Internacional Robert L. Bradshaw en Basseterre, Saint Kitts y Nevis, el 25 de febrero de 2026. (Jonathan Ernst / POOL / AFP)
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que su país responderá “en consecuencia” una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos.

