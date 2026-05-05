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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 5 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 5 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

Estados Unidos no impuso un bloqueo petrolero a Cuba, que sufre en cambio una mala gestión económica, afirmó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

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