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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y el papa León XIV. (Kent NISHIMURA / Tiziana FABI / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; y el papa León XIV. (Kent NISHIMURA / Tiziana FABI / AFP)
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo este martes que quiere hablar con el papa León XIV sobre la posibilidad de que Washington brinde más ayuda humanitaria a Cuba y que sea distribuida por la Iglesia en el país caribeño, pero subrayo que las autoridades cubanas deben permitir la operación.

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