Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El entonces presidente cubano Raúl Castro, junto a su nieto y guardaespaldas, Raúl Rodríguez Castro, en la Plaza de la Revolución de La Habana, el 1 de mayo de 2017. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
El entonces presidente cubano Raúl Castro, junto a su nieto y guardaespaldas, Raúl Rodríguez Castro, en la Plaza de la Revolución de La Habana, el 1 de mayo de 2017. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha mantenido conversaciones secretas con el nieto y actual cuidador del expresidente cubano, Raúl Castro, mientras Estados Unidos ejerce una presión sin precedentes sobre el Gobierno de La Habana, informó este miércoles Axios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Secuestro de Nancy Guthrie: últimas pistas, principales sospechosos y las exigencias para su liberación
EEUU

Secuestro de Nancy Guthrie: últimas pistas, principales sospechosos y las exigencias para su liberación

Marco Rubio mantiene contactos secretos con el nieto de Raúl Castro en Cuba, según Axios
EEUU

Marco Rubio mantiene contactos secretos con el nieto de Raúl Castro en Cuba, según Axios

Muere Ofelia Torres, la adolescente de Chicago con cáncer terminal que luchó por la liberación de su padre detenido por ICE
EEUU

Muere Ofelia Torres, la adolescente de Chicago con cáncer terminal que luchó por la liberación de su padre detenido por ICE

Stephen Colbert denuncia que CBS censuró una entrevista política por temor a represalias de la FCC
EEUU

Stephen Colbert denuncia que CBS censuró una entrevista política por temor a represalias de la FCC