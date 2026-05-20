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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 5 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 5 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció a los cubanos una “nueva relación” entre su país y Cuba, en un mensaje especial en video difundido el miércoles, en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.

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