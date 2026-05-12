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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el edificio de oficinas Rayburn de la Cámara de Representantes en Washington, DC, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el edificio de oficinas Rayburn de la Cámara de Representantes en Washington, DC, EE. UU., el 12 de mayo de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Por Agencia EFE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de su país debido, entre otras razones, a que buques militares rusos, incluido un submarino de propulsión nuclear, han atracado repetidamente en puertos de la isla.

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