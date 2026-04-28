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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 28 de abril de 2026. (Aaron Chown / POOL / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 28 de abril de 2026. (Aaron Chown / POOL / AFP)
/ AARON CHOWN
Por Agencia EFE

Los demócratas del Senado de Estados Unidos fracasaron este martes en un nuevo intento de limitar la autoridad del presidente, Donald Trump, para usar la fuerza militar sobre Cuba.

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