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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludando a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su visita a la Casa Blanca, en Washington, el 7 de mayo de 2026. (@LulaOficial / EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludando a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su visita a la Casa Blanca, en Washington, el 7 de mayo de 2026. (@LulaOficial / EFE)
/ @LulaOficial
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo durante su reunión en la Casa Blanca que no planea invadir Cuba.

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