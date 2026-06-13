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Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reúnen en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (Foto de SAÚL LOEB / AFP).
Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reúnen en la Oficina Oval de la Casa Blanca. (Foto de SAÚL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de Francia, Egipto, la India, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebrará en la localidad francesa de Évian, pero no tiene prevista una con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informó este sábado la Casa Blanca.

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