El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano tras conversaciones en la base aérea de Gimhae, situada junto al aeropuerto internacional de Gimhae, en Busan, el 30 de octubre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Concluye la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur
Los presidentes de Estados Unidos, , y de China, , concluyeron su cara a cara este jueves tras casi dos horas reunidos en una base aérea de la ciudad surcoreana de Busan en busca de un acuerdo que relaje las tensiones comerciales entre ambas potencias.

Ambos mandatarios salieron juntos de la reunión e intercambiaron unas últimas palabras antes de darse un apretón de manos, tras lo que entraron en sus respectivos vehículos.

PUEDES VER: Trump ordena empezar a probar las armas nucleares de EE.UU. “inmediatamente”

El mandatario chino salió del aeropuerto con destino a la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras que Trump permaneció en la base para partir a Washington a bordo del Air Force One.

El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, comenzó pasadas las 11:00 hora local (2:00 GMT) en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan.

Al inicio de la reunión, al darse un apretón de manos frente a las cámaras de televisión, flanqueados por banderas de ambos países, Trump se mostró convencido de que tendrían una “reunión muy exitosa”, aunque también bromeó con que Xi “es un negociador muy duro, y eso no es bueno”.

Por su parte, también dio muestras de cordialidad y señaló, al iniciar la cumbre, que “es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando”.

Todavía se desconoce si llegaron a algún acuerdo durante el cara a cara, que fue la primera vez que ambos se veían desde el G20 celebrado en Osaka (Japón) en 2019, durante el primer mandato del republicano.

Estaba previsto que ambos abordaran una amplia agenda que incluye, además de los aranceles, el y la situación de Taiwán, entre otros asuntos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes 2 de septiembre a su homólogo chino, Xi Jinping, de "conspirar" contra su país junto a los mandatarios de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un, con quienes sostuvo reuniones en Beijing.

