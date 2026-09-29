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Curtis Wilkie Beasley, un veterano del Ejército de 77 años condenado a pena de muerte por el asesinato a martillazos de una mujer en 1995, en Florida, Estados Unidos. (Departamento de Correcciones de Florida / EFE)
Curtis Wilkie Beasley, un veterano del Ejército de 77 años condenado a pena de muerte por el asesinato a martillazos de una mujer en 1995, en Florida, Estados Unidos. (Departamento de Correcciones de Florida / EFE)
/ Departamento de Correcciones de Florida
Por Agencia EFE

Florida ejecutó este martes a Curtis Wilkie Beasley, un veterano del Ejército de 77 años condenado por el asesinato a martillazos de una mujer en 1995, en la decimosexta pena capital que aplica ese estado en lo que va de año.

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