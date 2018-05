El ex presidente de Estados Unidos George H.W. Bush, de 93 años, recibió el alta médica el viernes en un hospital de Houston, donde estuvo internado durante dos semanas para tratarse una infección que pasó a su sangre, dijo un portavoz de la familia.

Bush, el ex presidente estadounidense vivo más longevo, fue internado en el Houston Methodist Hospital el 22 de abril, un día después de que asistió al funeral de su esposa, Barbara, quien murió el 17 de abril. La pareja estuvo casada durante 73 años.



"Sus médicos reportan que él se encuentra bien y está feliz de regresar a casa", dijo el portavoz Jim McGrath en un comunicado.



McGrath había dicho que Bush estaba ansioso de recuperar la salud de forma que pudiera viajar a su casa de verano en Kennebunkport, Maine.



Hizo notar también que, mientras estuvo hospitalizado, el ex mandatario prestó más atención a la serie de los Rockets de Houston contra los Timberwolves de Minnesota en los playoffs de la NBA “que a ninguna otra cosa de lo que le ocurrió en el hospital”.



Bush, quien fue presidente desde 1989 a 1993, fue internado en el mismo hospital hace un año por una tos que luego fue diagnosticada como un caso moderado de neumonía.



El ex presidente ha utilizado una silla de ruedas y una moto eléctrica para movilizarse desde que se enfermó del mal de Parkinson. En 2015 se rompió una vértebra del cuello en una caída, y en 2012 pasó las vacaciones navideñas en ese mismo centro hospitalario, afectado por una bronquitis y una infección vírica que lo tuvieron ingresado mes y medio.



Bush es padre del ex presidente republicano George W. Bush, quien sirvió dos mandatos desde 2001 a 2009, y el ex gobernador de Florida Jeb Bush, quien buscó sin éxito la nominación presidencial republicana en 2016.



Fuente: Reuters/EFE/AP