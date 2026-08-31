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Resumen

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El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio en Washington, DC, el 12 de mayo de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio en Washington, DC, el 12 de mayo de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, presentó su renuncia, confirmó la Casa Blanca el lunes, después de informes sobre tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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