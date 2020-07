Daniel Lewis Lee, un asesino condenado a pena de muerte, fue ejecutado el martes por la mañana en la primera ejecución federal en Estados Unidos en 17 años después de que la Corte Suprema emitiera un fallo nocturno para que se cumpla la sentencia.

Lee fue declarado muerto por el forense a las 8:07 am en Terrre Haute, Indiana. Sus últimas palabras fueron: “No lo hice. Cometí muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Están matando a un hombre inocente”, según los testigos.

En la tarde del lunes, cuando todo estaba listo para la ejecución de Lee, la jueza Tanya Chutkan había ordenado que se detuviera el proceso para permitir que se recurriera legalmente a los protocolos de inyección letal que deben poner fin a su vida y a la de otros internos federales.

“El bien común no es servido por pasar por alto un procedimiento judicial legítimo”, dijo Chutkan, en alusión a que no se han resuelto varias apelaciones.

Pero en la madrugada del martes, la Corte Suprema autorizó la ejecución de Daniel Lewis Lee y la de otros tres condenados.

Daniel Lewis Lee fue condenado por el asesinato de tres miembros de una familia de Arkansas en 1996. (Foto: AP).

EL CRIMEN

Daniel Lewis Lee es un defensor de la supremacía blanca que fue sentenciado en 1999 a pena de muerte por el asesinato de una pareja y una niña de ocho años.

Lee y su compañero supremacista blanco Chevie O’Brien Kehoe fueron acusados de los asesinatos. Ellos querían robar armas del comerciante William Mueller para financiar la fundación de una “república de los pueblos arios“ y terminaron matando a la familia.

Kehoe fue condenado a cadena perpetua. Los funcionarios del Departamento de Justicia en Washington anularon la decisión de los fiscales de buscar el mismo castigo para Lee.

PIDEN INDULGENCIA AL PRESIDENTE

Earlene Peterson, de 81 años, es la madre de Nancy Mueller y la abuela Sarah, dos de las víctimas de Lee. Peterson, junto con otra hija y nieta, presentó la petición inicial para suspender la ejecución de Lee. Peterson está en contra de la ejecución e incluso ha pedido a Trump que conmute LA pena a cadena perpetua sin libertad condicional.

“Sí, Daniel Lee dañó mi vida, pero no puedo creer que quitarle la vida vaya a cambiar nada de eso”, dijo Peterson en un comunicado en video en septiembre. “No sé cómo ejecutar a Daniel Lee honrará a mi hija, de ninguna manera. De hecho, ensucia su nombre porque ella no estaría de acuerdo y yo no lo quiero”.

El apoyo a la pena de muerte ha descendido entre los estadounidenses, ya que actualmente solo un 54% está a favor de su aplicación, en comparación con alrededor del 80% expresado a principios de la década de 1990. Solo un puñado de estados, especialmente en el sur conservador, todavía la utiliza.

En 2019 se registraron en Estados Unidos 22 ejecuciones de reos.

La mayoría de los delitos se juzgan a nivel de los estados, pero los tribunales federales suelen ocuparse de los actos más graves (como ataques terroristas, crímenes racistas...) o los cometidos en bases militares o en reservas indígenas.

