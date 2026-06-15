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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, da la bienvenida al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al Pentágono en Arlington, Virginia, EE. UU., el 15 de junio de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, da la bienvenida al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al Pentágono en Arlington, Virginia, EE. UU., el 15 de junio de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visitó este lunes el Pentágono en Washington y dialogó con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre la vigente cooperación en materia de seguridad regional entre ambos países.

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