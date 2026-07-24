icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo de Jeffrey Epstein. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Imagen de archivo de Jeffrey Epstein. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Agencia EFE

La autopsia de Daniel Siad, supuesto captador de mujeres para la red de explotación sexual del financiero estadounidense Jeffrey Epstein, no reveló signos de violencia recientes que puedan estar relacionados con su muerte, informó este viernes la Fiscalía de Nanterre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.