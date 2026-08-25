El presidente Donald Trump obtuvo una victoria este martes con el triunfo de su candidata en la segunda vuelta de la primaria republicana en Carolina del Sur, según proyecciones de medios estadounidenses.

Darline Graham, una novata en política, derrotó al veterano congresista Ralph Norman después de que Trump interviniera fuertemente en la contienda.

Graham completará el mandato de su hermano Lindsey, fallecido en julio.

La republicana lideró la primera vuelta hace dos semanas con cerca del 33% de los votos, frente al 25% de Norman, aunque sin la mayoría necesaria para evitar la segunda vuelta.

Trump viajó a Carolina del Sur para hacer campaña por Graham y realizó un mitin telefónico en la víspera de la votación.

También instó a sus partidarios a votar como si su propio nombre estuviera en la papeleta.

La victoria de Graham interrumpe una serie de derrotas en primarias para Trump, que suscitaron dudas sobre su liderazgo en el partido.

Los candidatos respaldados por Trump perdieron 10 contiendas republicanas en este ciclo, incluidas seis en las últimas dos semanas, al mismo tiempo que la aprobación del presidente caían en picada.

El resultado también es una reivindicación personal para Trump, quien había insistido días antes en que sus respaldos eran “más fuertes que nunca” y había restado importancia a las recientes derrotas.

Al justificar las mismas, dijo que apoyó por lealtad a candidatos que enfrentaban contiendas difíciles.

Liderazgo a prueba

La influencia de Trump también está a prueba en Oklahoma, otro bastión republicano. Su candidato favorito, Mike Mazzei, se enfrenta al fiscal general del estado, Gentner Drummond, por la nominación del partido a la gobernación.

Drummond terminó ligeramente por delante de Mazzei en la primera vuelta en junio. Ambos obtuvieron alrededor de una cuarta parte de los votos. Desde entonces se han gastado más de 9 millones de dólares en la segunda vuelta, según medios estadounidenses.

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Trump ha atacado repetidamente a Drummond como un “republicano falso”, en parte porque el fiscal general se opuso a una propuesta de construir una fundición de aluminio de 4.000 millones de dólares respaldada por el presidente, alegando que el proyecto podría dañar tierras y comunidades locales.

Victorias en cualquiera de los dos estados ayudarían a Trump, golpeado por reveses recientes en Wyoming, Minnesota y Tennessee, entre otros.

Una derrota adicional haría crecer las dudas sobre si los votantes republicanos están dispuestos a seguir sus indicaciones cuando el propio Trump no figura en la papeleta.

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