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La senadora Darline Graham pronuncia un discurso en un acto de campaña tras su victoria, en el bufete de abogados Willoughby, Humphrey & D'Antonio, en Columbia, Carolina del Sur, el 25 de agosto de 2026. (Megan Varner / Getty Images via AFP)
La senadora Darline Graham pronuncia un discurso en un acto de campaña tras su victoria, en el bufete de abogados Willoughby, Humphrey & D'Antonio, en Columbia, Carolina del Sur, el 25 de agosto de 2026. (Megan Varner / Getty Images via AFP)
/ MEGAN VARNER
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump obtuvo una victoria este martes con el triunfo de su candidata en la segunda vuelta de la primaria republicana en Carolina del Sur, según proyecciones de medios estadounidenses.

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