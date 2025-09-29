Peruano condenado a 80 meses de prisión por fraude contra consumidores hispanos en Estados Unidos

Un peatón pasa junto a un sello que dice "Departamento de Justicia - Oficina Federal de Investigaciones", colocado en el edificio J. Edgar Hoover del FBI, en Washington, D.C., el 15 de agosto de 2022. (Foto de MANDEL NGAN / AFP)
Un peatón pasa junto a un sello que dice "Departamento de Justicia - Oficina Federal de Investigaciones", colocado en el edificio J. Edgar Hoover del FBI, en Washington, D.C., el 15 de agosto de 2022. (Foto de MANDEL NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Agencia EFE
Agencia EFE

Un ciudadano peruano fue condenado este lunes a 80 meses de prisión y deberá pagar más de 3 millones de dólares en restitución por su participación en esquemas de fraude transnacional que afectaron a miles de consumidores hispanohablantes en .

Se trata de David Cornejo Fernández, de 36 años, quien proporcionó líneas telefónicas, software de suplantación de identidad y mensajes pregrabados a centros de llamadas fraudulentos en Perú, que según el Departamento de Justiciaamenazaban a las víctimas con procesos judiciales y multas si no pagaban por productos de aprendizaje del inglés que nunca solicitaron”.

Cómo Estados Unidos prepara opciones para ataques militares dentro de Venezuela contra objetivos del narcotráfico

De acuerdo con la investigación, Cornejo con su cooperación facilitó que se estafara a más de 8.800 víctimas, con pérdidas superiores a los 3 millones de dólares.

Cornejo fue extraditado desde Perú en noviembre de 2024 y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico en julio. Además, admitió haber ayudado a los centros de llamadas a hacerse pasar por funcionarios federales, policías y abogados para extorsionar pagos.

La condena de Cornejo se suma a las de otros 12 acusados en Estados Unidos, entre ellos siete ciudadanos peruanos que operaban centros de llamadas y cinco responsables de centros de distribución en EE. UU., quienes defraudaron en conjunto a más de 30.000 consumidores.

El caso fue investigado por el Servicio Postal de EE. UU. y la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, con asistencia de agencias estadounidenses y peruanas.

