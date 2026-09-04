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El fugitivo Bernhard Eugen Fritsch. Foto: FBI
El fugitivo Bernhard Eugen Fritsch. Foto: FBI
Por Agencia EFE

El FBI ha pedido ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero a un fugitivo condenado en Los Ángeles (California) por defraudar millones de dólares con una supuesta aplicación que ayudaría a celebridades e influenciadores a monetizar patrocinios, que huyó a México y fue visto por última vez en Alemania.

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