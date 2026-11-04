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Resumen

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La ex Secretaria del Interior y candidata demócrata a la gobernación de Nuevo México, Deb Haaland, asiste al Desayuno de Networking de Mujeres de Indigenous House el 14 de agosto de 2026. (Sam Wasson/Getty Images para Indigenous House/AFP).
La ex Secretaria del Interior y candidata demócrata a la gobernación de Nuevo México, Deb Haaland, asiste al Desayuno de Networking de Mujeres de Indigenous House el 14 de agosto de 2026. (Sam Wasson/Getty Images para Indigenous House/AFP).
/ SAM WASSON
Por Agencia EFE

La demócrata Deb Haaland ganó este martes la carrera a gobernadora de Nuevo México en las elecciones de medio mandato, convirtiéndose así en la primera mujer indígena que ocupa esa posición política en la historia de Estados Unidos, según las proyecciones de Associated Press y NBC.

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