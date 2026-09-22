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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Presidencia de Venezuela / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Presidencia de Venezuela / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de histórica su reunión de este martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, tras la Asamblea General de la ONU, y afirmó que ambos abordaron asuntos de cooperación estratégica.

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