Estados Unidos acogerá el jueves nuevas conversaciones entre Israel y Líbano destinadas a promover un acuerdo de paz de los dos países, dijo un funcionario estadounidense a la AFP.

Las conversaciones tendrán lugar en el Departamento de Estado en Washington, nuevamente entre embajadores.

“Continuaremos facilitando discusiones directas y de buena fe entre ambos gobiernos”, dijo el lunes un funcionario del Departamento de Estado bajo la condición de anonimato.

Los embajadores de Israel y Líbano, que no tienen relaciones diplomáticas, se encontraron el pasado 14 de abril en Washington.

Tres días después, el presidente Donald Trump anunció una tregua que pausó la guerra entre los dos países, que inició luego de que el movimiento armado Hezbolá disparara cohetes en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero.

Pero el cese el fuego se mantiene frágil, con episodios de violencia y en medio de la expectativa por los diálogos. La tregua fue uno de los requisitos de Irán para reiniciar sus diálogos con Washington.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo el lunes que las negociaciones directas con Israel, rechazadas por Hezbolá, buscan llegar a un fin duradero de la guerra y de la ocupación israelí en el sur de Líbano.

Los ataques israelíes en Líbano han matado a al menos 2.387 personas desde que estalló la guerra contra el movimiento proiraní Hezbolá el 2 de marzo, informó el gobierno.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves 16 de abril e incluirá al movimiento libanés proiraní Hezbolá, y que está intentando organizar la primera reunión de la historia entre los líderes de ambos países. (AFP)

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