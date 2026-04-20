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Vista de un edificio parcialmente dañado tras un ataque aéreo israelí durante una gira de prensa organizada por la oficina de prensa de Hezbolá en Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
Vista de un edificio parcialmente dañado tras un ataque aéreo israelí durante una gira de prensa organizada por la oficina de prensa de Hezbolá en Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia AFP

Estados Unidos acogerá el jueves nuevas conversaciones entre Israel y Líbano destinadas a promover un acuerdo de paz de los dos países, dijo un funcionario estadounidense a la AFP.

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