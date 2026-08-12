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Resumen

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Truth Social, la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Archivo
Truth Social, la red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Archivo
Por Agencia EFE

El medio The Intercept y la ONG Freedom of the Press Foundation demandaron este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por vender a suscriptores acceso rápido a sus publicaciones en su red social Truth Social, un servicio que alegaron perjudica a la libertad de prensa en el país.

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