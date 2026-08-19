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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

Una coalición de ocho asociaciones de educadores y sindicatos demandó a la Administración del presidente Donald Trump para bloquear la implementación de una norma que endurece las condiciones de los visados para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas.

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