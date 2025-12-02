Demócratas cuestionan bombardeos del Caribe ante indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

Legisladores hispanos del Partido Demócrata cuestionaron los bombardeos de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe ante el indulto del presidente Donald Trump al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, cuya liberación trascendió este martes tras estar preso por sus nexos con carteles.

Senadores y congresistas acusaron de “hipocresía” al Gobierno por argumentar que los ataques a más de 20 lanchas en el Pacífico y el Caribe, que han dejado al menos 83 muertos, son para detener el flujo de drogas, mientras Trump liberó a un expresidente sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico.

“Mientras Pete Hegseth (secretario de Guerra) está ilegalmente bombardeando botes y matando a docenas de personas en el Caribe por presunto narcotráfico, Donald Trump está perdonando a un notorio y convicto narcotraficante, Juan Orlando Hernández. Hipocresía deshonrosa”, publicó el senador Alex Padilla, de California, en X.

Los demócratas objetaron la estrategia de Trump contra el narcotráfico por la liberación de Hernández, quien salió el lunes de prisión tras llegar extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

El expresidente incluso estuvo acusado de recibir dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína, pero Trump dijo que el exmandatario estadounidense Joe Biden (2021-2025) le “tendió una trampa”.

Joaquín Castro, representante federal de Texas, recordó que el Departamento de Justicia estimó que ayudó a introducir 4.500 millones de dosis de cocaína a Estados Unidos, además de “estar al centro de una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico en el mundo”.

Donald Trump, Nicolás Maduro y el bote que fue atacado por Estados Unidos en el mar Caribe. (AFP / Captura de video).

“Él es responsable de las muertes de innumerables ciudadanos estadounidenses y ahora lo perdonará Donald Trump. No me digan que Donald Trump está matando personas en botes en el Caribe para detener el tráfico de drogas”, escribió Castro en sus redes sociales.

El escrutinio sobre los bombardeos crece tras relevarse la semana pasada que las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecutaron un segundo ataque para rematar a dos supervivientes del primer bombardeo conocido contra una lancha en el Caribe, el 2 de septiembre, por lo que congresistas han pedido investigar a Hegseth.

“Trump alega que combate las drogas mediante sus ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, pero ahora quiere perdonar a Juan Orlando Hernández, un expresidente declarado culpable de empujar cantidades masivas de cocaína en nuestro país”, declaró Nydia Velázquez, representante de Nueva York, tras revelarse el indulto.