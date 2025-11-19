Fotografía de archivo de tropas desplegadas por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/SHAWN THEW
Fotografía de archivo de tropas desplegadas por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/SHAWN THEW
Agencia AFP
Agencia AFP

La Casa Blanca denunció el miércoles una petición realizada por legisladores demócratas a los para que se nieguen a acatar “órdenes ilegales” del gobierno de .

En un vídeo publicado el martes en X, seis demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado, todos con experiencia militar o en servicios de inteligencia, afirman que “esta administración está enfrentando a nuestros profesionales militares y de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país”, aseguran los demócratas, entre los que se encuentran el senador Mark Kelly, antiguo miembro de la Marina estadounidense y astronauta de la NASA, y la senadora Elissa Slotkin, que sirvió para la CIA en Irak.

PUEDES VER: Qué implica la autorización de Trump a los planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela

“Pueden desobedecer las órdenes ilegales”, exhortan.

“Altos dirigentes demócratas hacen un llamamiento abierto a funcionarios de la CIA y a mandos militares a rebelarse contra su comandante en jefe. No subestimen lo peligrosamente radicalizado que se ha vuelto el Partido Demócrata”, publicó en X Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca.

El secretario de Defensa, , respondió también en X a la petición de los demócratas, a los que acusó de padecer “síndrome de trastorno por Trump”, un término usado por los republicanos para referirse a sus oponentes en tono de burla. 3

Fotografía de archivo de miembros de la Guardia Nacional reunidos durante una protesta en Minnesota. Foto: EFE/EPA/LARRY W. SMITH
Fotografía de archivo de miembros de la Guardia Nacional reunidos durante una protesta en Minnesota. Foto: EFE/EPA/LARRY W. SMITH

Los legisladores opositores no especificaron a qué órdenes se referían. Desde que volvió a la Casa Blanca en enero, Trump ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del país.

Dentro de , Trump ordenó el envío de efectivos de la Guardia Nacional a varias ciudades del país, todas gobernadas por los demócratas, en un intento por controlar supuestos disturbios generalizados.

En el extranjero, desplegó un . Los expertos afirman que los ataques, en los que han muerto más de 80 personas, son ilegales y equivalen a ejecuciones extrajudiciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el domingo 16 de noviembre una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto inicialmente a la medida. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC