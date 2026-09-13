El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, pidió este domingo al Congreso “actuar con urgencia” para ralentizar la inteligencia artificial (IA) tras las alarmas de gigantes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk.

Jeffries adelantó que el martes habrá una reunión con los demócratas de la Cámara Baja en la que “una prioridad importante será la acción en inteligencia artificial” después de las advertencias que desató el sábado Amodei, el fundador y director ejecutivo de Anthropic, sobre los crecientes riesgos de la IA.

“Estoy de acuerdo con mis colegas en que realmente debemos actuar con urgencia”, declaró el congresista en una entrevista con el programa ‘This week’ de ABC.

“Deberíamos tomar medidas decisivas ahora para, como los directores ejecutivos han reconocido recientemente, desacelerar el ritmo de desarrollo (de la tecnología) para proteger al pueblo estadounidense y garantizar que la IA proceda de manera segura”, añadió.

El legislador se pronunció tras la polémica que desató el director de Anthropic el sábado, cuando publicó un ensayo para urgir “un ritmo más lento” a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, algo a lo que se sumaron sus rivales Altman, de OpenAI, y Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector.

SpaceX despide a trabajadores que escribieron carta contra Elon Musk. Foto: AFP / Agencia AFP

Amodei advirtió de riesgos como el mal uso de la inteligencia artificial para posibles ciberataques y bioterrorismo, la pérdida del control de los sistemas de IA y la disrupción económica, por lo que pidió que haya evaluaciones independientes de estas herramientas y que el Gobierno se involucre.

Jeffries no aclaró qué medidas específicas impulsaría, pero criticó la inacción de los republicanos, mientras el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, rechazó este domingo una moratoria de emergencia porque el desarrollo de la IA debe seguir para evitar que China tenga el liderazgo.

“Lamentablemente, los republicanos de la Cámara de Representantes prácticamente han cancelado las últimas dos semanas del período de sesiones legislativas programado para este mes, algo que han hecho en reiteradas ocasiones”, manifestó Jeffries.

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