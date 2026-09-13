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Resumen

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El representante demócrata Hakeem Jeffries, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Shawn Thew
El representante demócrata Hakeem Jeffries, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Shawn Thew
Por Agencia EFE

El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, pidió este domingo al Congreso “actuar con urgencia” para ralentizar la inteligencia artificial (IA) tras las alarmas de gigantes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk.

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