Legisladores demócratas exigieron este viernes que el presidente estadounidense, Donald Trump, testifique ante un comité del Congreso sobre su relación con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein después de que el exmandatario Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton aceptaran declarar sobre el caso.

“Exigimos que el presidente Trump comparezca oficialmente ante el Comité de Supervisión. Aparece en los archivos de Epstein junto a Jeffrey Epstein y (su cómplice) Ghislaine Maxwell, casi más que cualquier otra persona”, dijo el representante Robert García antes del interrogatorio al expresidente Clinton en Chappaqua (Nueva York).

Según García, demócrata por California, “es hora de que el presidente (Trump) responda a las preguntas sobre por qué faltan archivos del Departamento de Justicia, por qué ha habido un encubrimiento en la Casa Blanca y por qué en esta Administración continúan calificando esta investigación de bulo”.

“Los republicanos ahora han establecido un nuevo precedente, que es el de traer a presidentes y expresidentes para que testifiquen”, dijo el congresista al criticar que se haya pedido testificar a los Clinton, pero insistió en que tienen “preguntas serias” para el expresidente.

Hillary Clinton, quien testificó ayer, había acusado al Comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para distraer la atención y encubrir las actividades de Trump por su supuesta conexión con Epstein.

El presidente republicano ha manifestado su frustración en varias ocasiones por la atención que el caso sigue suscitando en la prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el primer discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC, EE. UU., el 24 de febrero de 2026. (EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL) / KENNY HOLSTON / POOL

Los legisladores demócratas criticaron también que el mandatario hablara durante casi dos horas durante el discurso sobre el estado de la Unión el pasado martes y no hiciera mención al caso Epstein o la presencia de víctimas del delincuente sexual en el Congreso.

La polémica sobre el caso del fallecido magnate estalló después de que el Departamento de Justicia informara en julio que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.

Esto incendió a los seguidores acérrimos del presidente republicano que consideran válidas estas teorías - a las que el propio Trump ha dado sustento-, y que han pedido insistentemente que se publiquen todos los archivos del caso, como prometió el mandatario, mencionado más de mil veces en los millones de documentos liberados.

