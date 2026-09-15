icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Donald Trump Jr. sonríe junto a su esposa Bettina Anderson Trump el 12 de septiembre de 2026 en Dublín, Irlanda. (Foto de Artur Widak/NurPhoto vía AFP).
Donald Trump Jr. sonríe junto a su esposa Bettina Anderson Trump el 12 de septiembre de 2026 en Dublín, Irlanda. (Foto de Artur Widak/NurPhoto vía AFP).
/ ARTUR WIDAK
Por Agencia EFE

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han comenzado a investigar la supuesta financiación de la boda de uno de los hijos del presidente estadounidense, Donald Trump, por parte del oligarca ruso Umar Kremlev, cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al considerar que “plantea serias preocupaciones en materia de seguridad nacional y corrupción pública”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.