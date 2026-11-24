Este resultado se da luego de que Chuck Hubbard derrotara a Virginia Foxx, en Carolina del Norte. El demócrata logró el escaño número 258 de un total de 435 miembros de la Cámara de Representantes. En el Senado los demócratas mantienen mayoría con 56 escaños.

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Esto fue festejado por sus colegas del partido, como Hakeem Jeffries, líder demócrata en dicha cámara, quien aseguró en su cuenta de X que es “la mayoría más grande que cualquier partido ha tenido en el Congreso en lo que va de siglo”.

Pero esta reformulación del Congreso, que se instalará en enero, ya viene dando señales movimientos en la política estadounidense. En los últimos días se habla de la capacidad de bloquear la agenda de Donald Trump o la posibilidad de investigar casos de supuesta corrupción de los últimos dos años.

Trabajadores instalan un árbol de Navidad en las afueras del Capitolio, que desde enero tendrá mayoría demócrata. (Foto: AFP)

A pesar de ese escenario, el analista internacional Francisco Belaunde señala que “Donald Trump todavía conserva facultades para materia de política exterior”, y puede gobernar por decretos en otros temas. Pero también cuenta con el derecho de veto, que le permite al presidente rechazar o devolver proyectos legislativos.

“Se hace muy difícil para el Congreso, digamos, poder revertir el veto. Eso podría ser un poco el escenario. Evidentemente, también los demócratas pueden buscar llegar a un acuerdo, por lo menos, con algunos con los republicanos o en todo caso, según los temas” , indica el analista y docente de la Universidad de Lima.

El analista político e internacional Octavio Pescador coincide en que demócratas tendrán que dialogar, pues no podrán hacer nada significativo “si no tienen apoyo de algunos legisladores republicanos”.

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Entre esos temas en los que podrían coordinar destaca la salud, en torno a los recortes de programas para asistencia médica, que se da en zonas rurales. Explica el analista político a El Comercio que son zonas cercanas al partido de gobierno, “y eso hace que los republicanos tengan simpatía o estén pensando en colaborar con los demócratas en ese ámbito”.

Otro tema de entendimiento sería la situación de los centros de datos para la inteligencia artificial, que ha motivado el rechazo de la población. En parte, también podrían colaborar en la investigación de corrupción o la percepción del abuso de autoridad.

“Lo único que va a generar son noticias y una campaña mediática que va a poner en muy mala luz a los republicanos que no quieran colaborar con esas investigaciones, o que si se encuentra algo, pues no se siga adelante en un curso de una investigación” , indica el profesor de UCLA y comentarista de CNN en Español.

También se podría llegar a un entendimiento en torno a la guerra de Ucrania.

Pero, otra arma con la que contaría el nuevo Congreso de mayoría demócrata, es el presupuesto. Eventualmente también podría ser usado para desfinanciar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Entre la debilidad y el pragmatismo

¿Cómo afecta esta situación a Donald Trump?

Cuando se conocieron los primeros resultados, el mandatario reaccionó con una publicación en sus redes sociales: “Yo no estaba en la boleta electoral y, de haberlo estado, ¡habríamos ganado por goleada!“, dijo.

“Sin duda, su imagen está golpeada. Claro, él tratará de negar la realidad y decir que no es así” , explica Belaunde, y que esto lo hace aparecer “como un presidente debilitado”.

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Esto también se leería en sus reacciones, como lo fue el reciente nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete de la Casa Blanca, y que sería un mensaje para mantener una postura dura. “Por un lado, él está debilitado ante un Congreso de mayoría demócrata, pero, por otro lado, nombra una persona que, de alguna manera, encarna esta posición tan extremista de su gobierno”, explica.

Desde el bando demócrata también aparece otro personaje: Chuck Schumer, quien podría liderar el Senado.

Trump lo ha calificado como “el peor de la historia”, por su desempeño durante su primer mandato. “Va a ser muy difícil para mí trabajar con Chuck Schumer si se convierte en el portavoz de la mayoría en el Senado”, dijo en sus redes sociales.

Donald Trump se encuentra en una situación de debilidad, pero se caracteriza por su pragmatismo, señalan analistas. (Foto: AFP)

El liderazgo de Chuck Schumer parece haber incmodado a Trump. El senador disputa el liderazgo de su agrupación con el progresista Chris Van Hollen. (Foto: AFP)

Pescador plantea otra situación con Trump, y recuerda su pragmatismo.

“Trump es un empresario. Trump es un hombre de supervivencia y es un hombre que maximiza sus intereses. Y si su interés ahorita es algo que para él funcione en lo personal, primero, y luego en lo institucional, partidista y nacional, segundo, perfecto”, indica el analista.

En ese sentido, no tendría problemas para acercarse a los demócratas.

Una muestra de esto es Abdul El-Sayed, el senador demócrata cuya propuesta para garantizar atención sanitaria fue compartida por Trump en las redes sociales. Incluso El-Sayed propuso llamarlo TrumpCare.

La duda republicana

En medio de esta situación, otro tema que pasa casi desapercibido es el papel del Partido Republicano.

The Washington Post señala que la lucha por presidir esta agrupación está poniendo a prueba la influencia del mandatario, en medio de una crisis por el resultado de las elecciones intermedias.

Pero no solo se trata de ver quién preside el partido. Ambos analistas coinciden en la relación de Trump con la posibilidad de los republicanos para reelegirse o ganar las elecciones primarias.

Belaunde dice que, aunque el mandatario pueda ser un factor tóxico en el partido, los republicanos “van a estar calculando qué les conviene más”.

“Desligarse abiertamente de Donald Trump también puede generar una furia de parte de él, y él solamente va a intentar, como ya lo ha hecho antes, financiar en las primarias a candidatos republicanos que estén alineados con él”, explica. Aunque, tras las elecciones de noviembre algunos donantes, como Elon Musk, se han mostrado arrepentidos.

Pescador también remarca el apoyo popular y la influencia de Trump en las elecciones primarias, donde se definen las candidaturas del Partido Republicano, y en la que seguramente participarían actuales legisladores. “Si tú te le opones ahorita, es garantía, porque ya lo ha demostrado una y otra vez, que él va a tomar represalias en la en tu elección primaria” .

Mientras tanto, los demócratas ya apuntan a las elecciones del 2028 y anunciaron la organización de 12 debates para elegir al candidato del partido. Aun no hay figuras a la vista, pero el camino está marcado.