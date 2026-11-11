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Resumen

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Fotografía de archivo de una persona caminando junto a un cartel frente a un centro de votación. Foto: EFE/ Carlos Ramírez
Fotografía de archivo de una persona caminando junto a un cartel frente a un centro de votación. Foto: EFE/ Carlos Ramírez
Por Agencia EFE

Los demócratas ganaron las elecciones al Senado en Misisipi, un histórico bastión republicano, y ampliaron su mayoría en la Cámara Alta a 55 de los 100 escaños, según las proyecciones difundidas este miércoles, más de una semana después de los comicios.

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