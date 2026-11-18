Un demócrata de Nueva York, Hakeem Jeffries, está a punto de convertirse en el primer negro que preside la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras ser elegido candidato este miércoles por sus copartidarios.

Los demócratas, que arrasaron en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, eligieron a Jeffries en una votación a puerta cerrada.

El nuevo Congreso entra en funciones en enero, y Jeffries, de 56 años, deberá ser ratificado por la mayoría de los 435 miembros de la cámara baja, en manos de los demócratas.

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El partido opositor al presidente Donald Trump ha prometido que intentará revertir las políticas del republicano y ha prometido investigaciones sobre todos los aspectos de su administración y su familia.

Algunos de los aliados de Jeffries habían expresado el deseo de que fuera elegido “por aclamación”, pero el político pidió una votación nominal, para dar a cada demócrata la oportunidad de evaluar su experiencia, su historial y su visión.

Los más progresistas habían amenazado con retirar su apoyo a Jeffries, aunque sin proponer un nombre alternativo.

Este bando busca concesiones de Jeffries en cuestiones que van desde el apoyo militar estadounidense a Israel hasta la influencia del dinero en la política.

El gobernador de California, Gavin Newsom, bromea con el senador estadounidense Cory Booker (republicano), demócrata de Nueva Jersey, mientras habla con los medios entre reuniones en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., el 17 de noviembre de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

La postura de Ocasio-Cortez

Jeffries se reunió el martes por la noche con legisladores izquierdistas para tratar asuntos como Israel y la atención sanitaria.

Alexandria Ocasio-Cortez, una destacada congresista hispana del ala izquierda del partido, respaldó a Jeffries, y calificó la reunión de “productiva”.

Ocasio-Cortez elogió lo que describió como “un avance muy real y un compromiso con garantizar atención sanitaria para todos los estadounidenses”, informó Politico.

Entrevistada recientemente, Ocasio-Cortez rehusó aclarar si esa cobertura sanitaria universal debería incluir a los inmigrantes indocumentados.

Jeffries insistió antes de la votación que la bancada demócrata se centrará en la economía.

“La gente se está ahogando en esta economía republicana, y los demócratas de la Cámara estamos comprometidos a revertir esa situación desde el primer día”, dijo el martes a los periodistas. “Vamos a luchar incansablemente por una América asequible”, añadió.

El coste de la vida, y en especial el precio de los combustibles, provocó en gran parte la victoria aplastante de los demócratas.

Pero la tentación de lanzar todo tipo de investigaciones contra Trump, como en el primer mandato del republicano, es evidente.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, en el Capitolio, en Washington. Foto: EFE/EPA/Emily Curiel

El representante por California Robert García, que tendrá un cargo clave en la nueva mayoría, amenazó con varias comisiones este miércoles, y anunció que había mandado cartas a una docena de personas del círculo presidencial, incluidos los hijos de Trump.

Los demócratas tienen una elección más complicada en el Senado, a pesar de que su mayoría se vio ampliada el martes con un nuevo escaño, el de la candidata por Alaska, Mary Peltola.

Con esta nueva victoria, los demócratas cuentan con 56 escaños, frente a 44 de los republicanos.

Para el cargo de líder de la bancada en el Senado se ha abierto una disputa entre el veterano político neoyorquino Chuck Schumer y el progresista Chris Van Hollen, del estado de Maryland.

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