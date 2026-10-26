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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump observa durante un mitin de campaña en el McMorran Place Sports & Entertainment Center en Port Huron, Michigan, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump observa durante un mitin de campaña en el McMorran Place Sports & Entertainment Center en Port Huron, Michigan, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

Congresistas demócratas publicaron este lunes un informe en el que piden un fiscal especial para investigar los posibles vínculos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, a poco más de una semana de que se celebren las elecciones de medio mandato.

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