Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: SARAH MEYSSONNIER/POOL/AFP
Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: SARAH MEYSSONNIER/POOL/AFP
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a delincuente sexual Jeffrey Epstein
Resumen de la noticia por IA
Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a delincuente sexual Jeffrey Epstein

Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a delincuente sexual Jeffrey Epstein

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Legisladores demócratas de publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por en 2003 al delincuente sexual , que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del .

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC