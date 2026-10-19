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Resumen

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Una mujer llega a un centro de votación en el primer día de votación anticipada en Texas para las elecciones de mitad de mandato, en el West Gray Metropolitan Multiservice Center en Houston, Texas, el 19 de octubre de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Una mujer llega a un centro de votación en el primer día de votación anticipada en Texas para las elecciones de mitad de mandato, en el West Gray Metropolitan Multiservice Center en Houston, Texas, el 19 de octubre de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Agencia AFP

Los demócratas se juegan desde este lunes su “última gran oportunidad” de arrebatarle Texas a los republicanos, donde ven amenazado su dominio de tres décadas, en el inicio de las votaciones anticipadas para las elecciones de medio mandato de noviembre.

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