Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aviones de Frontier Airlines estacionados en las puertas de embarque del Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) en Denver, Colorado, el 5 de agosto de 2023. (Daniel SLIM / AFP)
Aviones de Frontier Airlines estacionados en las puertas de embarque del Aeropuerto Internacional de Denver (DEN) en Denver, Colorado, el 5 de agosto de 2023. (Daniel SLIM / AFP)
/ DANIEL SLIM
Por Agencia AFP

Un peatón que cruzó el perímetro de seguridad del Aeropuerto Internacional de Denver, en Estados Unidos, falleció tras ser atropellado por un avión que se preparaba para despegar, informó el aeropuerto el sábado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.