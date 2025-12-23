Departamento de Justicia dice que archivos Epstein traen afirmaciones “falsas y sensacionalistas” sobre Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el martes que los nuevos archivos del gobierno sobre el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein contiene afirmaciones “falsas y sensacionalistas” contra el presidente Donald Trump.

“Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, dijo el Departamento de Justicia en X, sin especificar a cuáles acusaciones se refiere.

“Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”, señaló el departamento que oficia de fiscalía federal.

Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando Epstein fue encontrado muerto en su celda, según el análisis de AFP.

El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11.000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.

Epstein cultivó un amplio círculo de amigos poderosos, entre ellos Trump. Este financista vinculado a las élites neoyorquinas había sido condenado en 2008 por prostitución de menores, y a su muerte en prisión aguardaba un nuevo juicio por presuntamente dirigir una red de tráfico sexual.

Esta ilustración fotográfica tomada en Washington D. C. el 19 de diciembre de 2025 muestra un documento judicial después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. comenzara a publicar los tan esperados registros de la investigación sobre el caso políticamente explosivo del delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Foto: Mandel NGAN / AFP / MANDEL NGAN

Trump, quien no está acusado de ningún delito, hizo campaña en 2024 prometiendo hacer público el expediente Epstein, pero luego reculó, denunciando una “farsa” orquestada por la oposición demócrata.

Sin embargo, la indignación que el caso generó incluso en su propio Partido Republicano obligó al presidente a promulgar una ley que ordena la publicación de todos los documentos, en medio de acusaciones de encubrimiento.

Un primer lote se hizo público el viernes pasado en medio de fuertes críticas al Departamento de Justicia, acusado de retrasar deliberadamente la divulgación y excluir cualquier referencia a Trump.