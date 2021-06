El jefe asistente de los bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, informó que se han escuchado sonidos debajo del gran montículo de escombros tras el derrumbe del edificio. En paralelo, el hombre de rojo también indicó que treinta y siete personas fueron rescatadas en Surfside (Estados Unidos).

En declaraciones a la prensa y emitidas por CNN, Ray Jadallah indicó que todas las operaciones ocurren debajo de los escombros; además, tienen equipos debajo del estacionamiento donde bomberos continúan haciendo cortes, brechas y colocando dispositivos de sonar.

“Recibimos sonidos. No necesariamente personas hablando, sino sonidos. Lo que suena como gente golpeando, no gente sino sonidos de la posibilidad de un golpe. No hemos escuchado ninguna voz proveniente de la pila”, agregó.

También se han colocado cámaras de búsqueda para localizar a las víctimas. Respecto a los rescatados, al menos 11 personas heridas han sido tratadas y cuatro de ellas fueron trasladadas a los nosocomios locales.

Se confirmó que de momento solo hay al menos una persona muerta por el colapso. Jadallah también habló sobre un pequeño incendio que se extinguió antes debido al desplazamiento del edificio.

Puntualizó que cada vez que hay un cambio en los escombros, existe la posibilidad de que se inicien pequeños incendios en el edificio.

