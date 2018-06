Son casi ocho minutos de audio en los que apenas se dejan de escuchar llantos de niños.



El sitio web Propublica publicó una desgarradora grabación registrada en una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la que se escucha el sufrimiento de un grupo de niños centroamericanos separados de sus padres tras haber intentado entrar al país de manera ilegal.



En el audio, de una extrema dureza, se refleja el sufrimiento de estos menores que no dejan de llorar y de gritar desconsoladamente "mami" y "papá".



Ante las súplicas de los niños para que se les permita reunirse con sus padres, un agente de la Patrulla Fronteriza interrumpe sus llantos para hacer un chiste.



"Bueno, aquí tenemos una orquesta. Faltaba el maestro".



"¡No llores!", se oye gritar a otro hombre de fondo.



Esta es la grabación:



Después se escuchan las voces de varias trabajadoras consulares, que tratan de identificar a los menores preguntándoles por sus países de procedencia y por el adulto que les acompañaba en el viaje. También hablan sobre la comida que les van a repartir.



Una angustiada niña de El Salvador protagoniza buena parte de la grabación. Suplica que alguien llame a su tía, de la que asegura saberse el número de teléfono de memoria.



"No llores. Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar", le dice el agente refiriéndose a la representante del consulado.



"Quiero que me vengan a traer a mi tía para que me lleve a la casa de ella (...). Y después para que llegue mi mami lo antes posible", pide entre gemidos.



Al final del audio, un funcionario consular ofrece llamar a la tía de la niña. Posteriormente, Propublica consiguió hablar con la mujer.



"Fue el momento más difícil de mi vida", dijo la tía. "Imagínese recibir una llamada de su sobrina de seis años. Está llorando y me ruega que vaya a buscarla. Ella dice: 'Prometo que me comportaré, pero por favor sácame de aquí. Estoy completamente sola'".

Muchos de los niños son separados de sus padres cuando cruzan ilegalmente a Estados Unidos.

Sin embargo, la mujer aseguró con dolor que no podía hacer nada por la niña. Ella también emigró hace dos años junto a su hija pequeña huyendo de la violencia de El Salvador y en busca de asilo en Estados Unidos. Ahora, tiene miedo de que si trata de ayudar a su sobrina ponga en riesgo su situación y la de su hija.



Dijo que se mantiene en contacto con su sobrina, que fue trasladada de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza a un refugio donde tiene una cama real. Y que también pudo hablar con su hermana, que ahora está en un centro de detención de inmigrantes cerca de Port Isabel, en Texas.



Aseguró que madre e hija, sin embargo, no han podido comunicarse.



Según Propublica, el audio fue grabado la semana pasada dentro de un centro de detención de la Patrulla Fronteriza.



La persona que realizó la grabación, que pidió no ser identificada por temor a represalias, dice que "escuchó los llantos y los lloros de los niños y quedó devastada".



Esta persona calculó que los niños que aparecen en la grabación tendrían entre cuatro y diez años. También consideró que no llevarían en el centro de detención más de 24 horas, por lo que su miedo y desesperación era aún mayor.



Dijo que los trabajadores del consulado trataban de tranquilizarles hablándoles y dándoles comida y juguetes, pero los niños no conseguían calmarse.

El rechazo de ex primeras damas



La polémica por la política migratoria de "tolerancia cero" de Donald Trump no ha dejado de aumentar en los últimos días, especialmente después de que se conocieran las condiciones en las que se encuentran muchos de los más de 2.000 niños que fueron separados de sus padres desde abril.



Las autoridades publicaron esta imagen de inmigrantes dentro de una gran jaula. Periodistas aseguraron que vieron a niños no acompañados en condiciones similares.

En las instalaciones donde se les detiene existen unas grandes jaulas que, además de para inmigrantes adultos, ahora son utilizadas para albergar a niños cuyos padres intentaron cruzar ilegalmente la frontera sur con Estados Unidos.



La cuestionada medida hizo que este domingo la primera dama Melania Trump rompiera su habitual silencio para mostrar su rechazo público, al que este lunes se sumaron otras ex primeras damas tanto de gobiernos demócratas como republicanos.

"Vivo en un estado fronterizo. Aprecio la necesidad de hacer cumplir y proteger nuestras fronteras internacionales, pero esta política de tolerancia cero es cruel. Es inmoral y me rompe el corazón", escribió la republicana Laura Bush en The Washington Post.



"A veces, la verdad trasciende los partidos", escribió Michelle Obama en Twitter sobre el comentario de Bush.

Por su parte, Hillary Clinton condenó a la administración Trump por la medida y señaló la situación como "una afrenta a nuestros valores".